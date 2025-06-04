"المرصد السوري": عشرات الجنود الإسرائيليين يقتحمون ويحاصرون حي في بلدة بريف القنيطرة

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، بأنّ "دورية تابعة للقوات الإسرائيلية اقتحمت الحارة الجنوبية من بلدة جباتا الخشب في ريف ​القنيطرة​ الشمالي" في جنوب سوريا.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد شارك نحو 50 جنديا في العملية، وقامت تلك القوات بتطويق الحارة بالكامل وتفتيش عدد من المنازل بحجة البحث عن أسلحة، مع نشر قناصة في المنطقة، والتي رافقها حالة من التوتر والاستياء من قبل الأهالي.

ويُعد دخول القوات الإسرائيلية خرقا للتفاهمات الدولية ويزيد المخاوف من تصعيد محتمل وتوتر متزايد في المنطقة الحدودية. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة الانتهاكات التي تشهدها المنطقة الحدودية، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين وتحركاتهم اليومية، وفق "المرصد السوري".