ترامب: بوتين اقترح المشاركة في المناقشات مع إيران وأبلغني أنّه سيتعيّن عليه الرد على الهجوم الأوكراني

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّه تحدث مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وناقش معه "الهجوم الأوكراني على روسيا".

وأوضح ترامب، أنّ "بوتين قال إنه سيتعين عليه الرد على الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات"، وقال: "المحادثة مع بوتين كانت جيدة لكنها لم تسفر بعد عن سلام".

وكشف ترامب أنّه ناقش مع بوتين "ملف ​إيران​ وحقيقة أن الوقت ينفد أمام قرارها بشأن السلاح النووي والذي ينبغي اتخاذه بسرعة"، وقال: "أكدت لبوتين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي وأعتقد أننا متفقان في هذا الشأن".

وأفاد بأنّ "بوتين اقترح المشاركة في المناقشات مع إيران وقال إن ذلك قد يكون مفيدا في التوصل إلى حل سريع".