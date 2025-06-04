مساعد بوتين: ترمب أبلغ بوتين بأنه سيكون ممتنًا لمساعدة روسيا في الشأن الإيراني

أشار مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف، إلى أنّ "بوتين أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ​أوكرانيا​ حاولت تعطيل المفاوضات، لكن ​روسيا​ لم تستسلم للاستفزازات".

وأوضح أنّ بوتين أكد خلال الاتصال أن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول كانت مفيدة"، مشيرًا إلى أنّ الجانبَين لم يناقشا مذكرات التفاهم بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال أوشكانوف إنّ مسألة لقاء بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لم تكن على المستوى العملي أبدًا"، كما كشف أن "ترامب أبلغ بوتين أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بخطط ضرب المطارات الروسية".

إلى ذلك، أفاد بأنّ ترامب أكد أنّه "سيكون ممتنًا إذا عملت روسيا مع ​إيران​ كجهة في الاتفاق النووي ويعتقد أن مساعدة روسيا في الشأن الإيراني ضرورية".

وبحسب أوشكانوف، فقد تبادل بوتين وترامب وجهات النظر حول آفاق استعادة التعاون بين البلدين، الذي يتمتع بإمكانات هائلة، ووصف الجانبان تبادل وجهات النظر بينهما بأنه إيجابي ومثمر واتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن أوكرانيا، على أعلى مستوى ومن خلال قنوات أخرى.