اخبار العالم

مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا

0 نشر
0 تبليغ

مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع مكتب الميزانية في الولايات المتحدة الأميركية زيادة عدد غير المؤمن عليهم صحياً بما يصل إلى 10.9 مليون شخص في عام 2034 بسبب تعديلات في نظام الرعاية الصحية يتضمنها مشروع قانون الضرائب الذي يقترحه الحزب الجمهوري.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا