مشروع قانون جمهوري يهدد بخفض التغطية الصحية في أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع مكتب الميزانية في الولايات المتحدة الأميركية زيادة عدد غير المؤمن عليهم صحياً بما يصل إلى 10.9 مليون شخص في عام 2034 بسبب تعديلات في نظام الرعاية الصحية يتضمنها مشروع قانون الضرائب الذي يقترحه الحزب الجمهوري.