97 قتيلاً و440 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل 97 فلسطينياً وأُصيب 440 آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وبحسب مصادر طبية فلسطينية، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54.607 قتلى و125.341 مصاباً.

محمد يوسف

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