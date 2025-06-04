ترامب: الرئيس الصيني “صارم جدا” والاتفاق معه صعب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ صارم و”من الصعب للغاية إبرام صفقة معه”، وذلك بعد أيام من اتهام الرئيس الأميركي للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

وأضاف ترامب في منشور على منصتة “تروث سوشيال”: “أنا أحب الرئيس شي، ودائمًا ما أحببته وسأظل كذلك، لكنه صارم جدًا ومن الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه”، وفق ما طالعت “العربية Business”.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قد صرحت يوم الاثنين بأن ترامب سيتحدث مع شي هذا الأسبوع، حيث يسعى الزعيمان إلى تسوية الخلافات حول اتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة الشهر الماضي في جنيف، من بين قضايا تجارية أوسع نطاقًا.

وقضت محكمة تجارية أميركية الأسبوع الماضي بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية على الواردات من الصين ودول أخرى بموجب قانون صلاحيات الطوارئ.

وبعد أقل من 24 ساعة، أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض الرسوم الجمركية، قائلة إنها ستوقف قرار محكمة التجارة مؤقتًا للنظر في استئناف الحكومة.

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