وزير الثقافة استقبل المدير الجديد لمكتب اليونسكو الاقليمي واتفقا على التعاون في عدد من المجالات

استتقبل وزير الثقافة ​غسان سلامة​ في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع المدير الجديد لمكتب ​اليونسكو​ الاقليمي في بيروت باولو ونتاني، وذلك في زيارة بروتوكولية لتسلمه مهامه.

وتم البحث في التعاون الثنائي بين المكتب الاقليمي والوزارة في عدد من النشاطات ذات الاهتمام المشترك.

وقال فونتاني اثر الاجتماع: "لقد سررت بلقاء الوزير سلامة وفي الحقيقة كان لقاء مثمرا جدا بحثنا في خلاله دور المكتب الاقليمي لليونسكو واطلعته على المهام الموكلة الي وابرزها رغبتنا في دعم وزارة الثقافة، وكانت مناسبة كذلك استمعت من الوزير على احتياجات القطاع الثقافي بشكل عام".

وأضاف "تم الاتفاق على التعاون سويا في عدد من المجالات ومن بينها الحفاظ على التراث الثقافي وتنظيم الفعاليات الثقافية ودعمها".