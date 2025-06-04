وزيرة الشؤون أعلنت بدء التحضير لانتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة

أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، الى أنه "حرصا على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم الكامل في الحياة العامة، واستنادا إلى الدور الأساسي للهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ التشريعات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان هذه الحقوق، تُعلن وزيرة الشؤون الاجتماعية عن بدء التحضير لانتخاب الهيئة الوطنية، وتدعو إلى مشاركة واسعة وواعية في هذا الاستحقاق، ترشيحا واقتراعا".
ولفتت الى أنه "سيعلن لاحقا عن موعد ومكان الانتخابات، إلى جانب فتح باب الترشيحات وكل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بها".
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