حطيط في رسالة للرئيس عون: نخاف من محاولة البيطار تهريب قرار ظني ناقص بشأن ملف انفجار المرفأ

نفذ تجمع "أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية الـ58 أمام بوابة الشهداء رقم 3 للمرفأ، حيث وجه رئيس التجمع ​إبراهيم حطيط​ رسالة لرئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، قال فيها "ما يزيد مآسي ومعانات الأهالي ما يرونه من تسييس فاضح لقضيتهم الوطنية والإنسانية ابتدأ باتهامات سياسية وتوقيفات اعتباطية واستمرار باستدعاءات استنسابية وشعبوية، بعيدًا عن وحدة المعايير و المهنية القضائية مما أدى الى انقسام مؤسف بصفوف اهالي الشهداء وصولا إلى الانشقاق العامودي".

ولفت إلى "أننا نسمع الكثير من التسريبات التي تشعرنا بالخوف والقلق من لفلفة الملف وطمس قضيتنا خاصة بعد التسوية الاخيرة التي أعادت التعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي ​طارق البيطار​ والتي نعلم كل خفاياها وكواليسها و يزداد خوفنا أكثر من محاولة تهريب المحقق العدلي لقرار ظني ناقص نوقن ضعف متنه وبنائه".

وقال حطيط للرئيس عون "انتم اليوم في موقع الأب لكل اللبنانيين. نضع مظلوميتنا بين يديكم ونتوجه لكم بلغة العقل والحرص على سلامة أهالي شهداءنا لثقتنا بكم وبوطنيتكم فنكابر على جراحنا واوجاعنا لنقول: كن حكما في هذه القضية بما عرفناه عنكم من حكمة وشجاعة ووطنية والتسامح، فالقضاء المهترئ بال​سياسة​ والمريض بالتسييس ليس قضاء وهو بحاجة لمعالجة وتصويب وتصحيح ليكون القانون والدستور دون غيرهما ميزانا له ولاحكامه".