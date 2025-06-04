السفير الأسباني قلد العميد كرنيب وسام الإستحقاق المدني من رتبة الصليب الفضي

أعلنت مديرية قوى الامن الداخلي، في بيان أنه، "خلال حفلٍ أقامته السفارة الإسبانية في لبنان لمناسبة "يوم القوات المسلحة الإسبانية"، يوم أمس في قصر شهاب- الحدت، كرّمت الحكومة الإسبانية قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​، العميد الإداري ​موسى كرنيب​، حيث منحته وسام الاستحقاق المدني من رتبة الصليب الفضي، أحد أرفع الأوسمة الإسبانية التي تُمنح لشخصيات قدّمت إسهامات بارزة في مجالات التعاون الأمني".

وقد قام السفير الإسباني في لبنان السيّد خيسوس سانتوس أغوادو بتقليد العميد كرنيب الوسام خلال الحفل، تقديرًا للدور المتميز الذي يؤدّيه في تعزيز التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية اللبنانية ونظيراتها الإسبانية، لا سيما فيما يتعلق بأمن البعثات الديبلوماسية وحماية المنشآت العامة.

ويأتي هذا التكريم ليؤكّد المكانة المرموقة التي تحتلها قوى الأمن الداخلي اللبنانية، ممثلةً بقيادتها وضباطها، كشريك أساسي في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي في المجال الأمني، وفق بيان المديرية.