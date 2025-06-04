وزير الدفاع استقبل قنصل ألبانيا الفخري ورئيس جمعية تجار جونيه وكسروان ورئيس بلدية الجديد- البوشرية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ​ميشال منسى​، في مكتبه في ​اليرزة​، القنصل الفخري لألبانيا في لبنان مارك غريب، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل وزير الدفاع رئيس جمعية تجّار جونيه وكسروان الفتوح القنصل جاك الحكيم، وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها على القطاع التجاري.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني رئيس بلدية الجديدة- البوشرية السد أوغست باخوس، وتم التطرق إلى حاجات المنطقة، إضافةً الى التحديات التي تواجه العمل البلدي في المرحلة الراهنة.