مرقص استقبل وفد "اتحاد نقابات موظفي المصارف" ويحثا في موضوع رفع الحد الادنى للاجور

استقبل وزير الإعلام ​بول مرقص​ في مكتبه في الوزارة، وفد "اتحاد نقابات موظفي المصارف" برئاسة جورج الحاج، الذي أشار الى "أن اللقاء مع الوزير مرقص، تطرق الى موضوع رفع الحد الادنى للاجور وحرمان الذين يتقاضون أجرا أكبر من الحد الأدنى من الزيادة، الأمر الذي خلق إرباكا كبيرا بين موظفي القطاع الخاص، كما ان مرسوم زيادة الأجور الذي يجري التحضير له، يستثني هؤلاء الأشخاص".

ولفت إلى أن "الوفد بحث مع وزير الاعلام، موضوع تعويضات نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص والمضمونين، والذين قبضوا تعويضاتهم ما بين العامين 2019 - 2023 على سعر الصرف 1500 ل.ل."، معتبرًا أن "هذا الأمر فيه إشكالية كبيرة، لأن هذا التعويض أصبح بلا قيمة".