هاني في ورشة عمل أقامها الاتحاد الأوروبي: بناء مستقبل الزراعة يتطلب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

أشار وزير الزراعة ​نزار هاني​، إلى أنّ فقال: "بناء مستقبل الزراعة يتطلب الاستفادة من أدوات الثورة التكنولوجية وفي مقدمها ​الذكاء الاصطناعي​".

ولفت، خلال ورشة عمل أقامها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD و​الاتحاد الأوروبي​ حول استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النبيذ، إلى أنّ منطلق الاستفادة من أدوات الثروة التكنولوجية "تأتي ورشة العمل اليوم لتسلّط الضوء على قطاع النبيذ وهو قطاع يتمتع بأهمية اقتصادية وثقافية كبيرة في لبنان. نحن نؤمن بأن تطويره لا ينعكس فقط على تنشيط الاقتصاد المحلي بل أيضا في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية والعالمية".

وقال رئيس مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل دنغزلي: "يشكل اللقاء اليوم فرصة قيمة لتسليط الضوء على صمود القطاع الخاص اللبناني، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواصل النمو رغم التحديات العديدة. إن عزيمة رواد الأعمال اللبنانيين مُلهمة بالفعل، وتشكل جوهر تعاوننا المتنامي مع الاتحاد الأوروبي لدعم هذا القطاع من خلال برامج مصممة خصيصا لتلبية احتياجاته".

وأضاف: "يرتكز كل ما نقوم به، سواء بشكل عام أو في إطار عملنا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ثلاث أولويات مؤسسية نحرص على تعزيزها والسعي نحو تحقيقها: دعم التحول الأخضر، دعم التحول الرقمي، والعمل من أجل تحقيق المساواة في الفرص والشمول، وموضوعنا اليوم يقع في صلبها جميعها. فمنذ عام 2018، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، قدمنا الدعم لأكثر من 330 شركة لبنانية صغيرة ومتوسطة، من خلال أكثر من 450 مشروعًا وعدد من الدورات التدريبية. ومع إطلاق برنامج الابتكار في عام 2023، وبرنامج الكفاءة في استخدام الموارد والاقتصاد الدائري في عام 2024، نتطلع إلى توسيع هذا الدعم ليشمل قطاع النبيذ في لبنان، بما يعزز الابتكار والبحث والممارسات البيئية المستدامة في مجال الأعمال".

من جهته، قال رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ في لبنان ظافر الشاوي: "تشكل هذه الورشة والمشاريع المرتبطة بها نموذجا مثاليا عن كيفية بناء جسر بين العلم والطبيعة وضمان أن الابتكار يخدم الجميع لا سيما المنتجين الصغار الشغوفين الذين يمنحون نبيذ لبنان هوية فريدة".

بدوره، قال المدير العام للزراعة لويس لحود: "نحقق الانجازات من خلال التكامل والتعاون بين جميع الجهات. أحيي القطاع الخاص وفي مقدمته المعهد الوطني للكرمة والنبيذ في لبنان والاتحاد اللبناني للكرمة على الجهود المبذولة، وأدعو الجميع إلى مواصلة التعاون لتطويره".

وأضاف: "إن لقاءنا اليوم يشكل مبادرة ممتازة لدعم هذه السلسلة ضمن سلاسل الانتاج، فلبنان يستحق كل الخير. كما أشكر جميع الجامعات على تعاونها على هذا الصعيد. يدخل الذكاء الاصطناعي في صلب عمل وزارة الزراعة وقد نظمت دورات تدريبية تهدف إلى التطوير والنمو".

وقالت رئيسة قسم التعاون في لبنان وسوريا في بعثة الاتحاد الأوروبي: "الابتكار هو محرك أساسي لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي في لبنان. يسعدني جدا أن أرى نتائج الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي".

من جهته، قال مدير الشبكة الإقليمية لتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "واجه لبنان أزمات عديدة في السنوات الأخيرة، ورغم ذلك بقي قطاعه الخاص ديناميكيا، ورواد أعماله صامدين. انطلاقا من إطار عمل مؤسستنا التي تركز على دعم القطاع الخاص، نرى الإمكانات الكبيرة للبنان مع تنفيذ الإصلاحات الجاري تطبيقها".