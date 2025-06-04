توقيف مروّج مخدرات من التابعية الفلسطينية ويحمل هوية سورية في جونيه

اعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان، بانه تنفيذا لخطتها في مكافحة تجارة المخدرات، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب كسروان عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات ضمن نطاق مدينة جونية، ونتيجة للمتابعة، أوقفت دورية من المكتب المذكور المدعو (إ. إ.) من التابعية الفلسطينية – ويحمل هوية سورية، وذلك بعد محاولته الفرار أمام الدورية وصدمه احد الآليات العسكرية مما اضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاه إطارات المركبة التي يستقلها لايقافها.
وادرف البيان بانه "ضُبط بحوزة الموقوف كمية من مادتي الكوكايين و"الباز-كوكايين"، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وبطاقة هوية مزوّرة. وأُجري المقتضى القانوني بحقه واودع القضاء المختص مع المضبوطات، بناءً لإشارته".
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