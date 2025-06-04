انتخاب رؤساء 7 بلديات ونوابهم في قضاء مرجعيون

تواصلت عملية انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم باشراف قائمقام ​مرجعيون​ ​وسام الحايك​ في مكتبه في سراي مرجعيون، حيث تم انتخاب رؤساء 7 بلديات، في حضور كامل الاعضاء المنتخبين وهم: - بلدية بني حيان: رئيس البلدية يحي جابر ونائبه ضاهر فضل الله نصار - بلدية الصوانة: رئيس البلدية محمد حمادة ونائبه محمد فتوني. - بلدية تولين: رئيس البلدية سعيد نمر موسى ونائبه علي محمود علي. - بلدية مجدل سلم: رئيس البلدية يونس عبدالله زهرة ونائبه علي محمد المعاز. - بلدية بليدا: رئيس البلدية حسان عبد الرسول حجازي ونائبه وفيق محمد كعور. - بلدية قبريخا: رئيس البلدية جلال احمد حجازي ونائبه سلمان عبد الامير سلمان. - بلدية حولا: رئيس البلدية علي محمد ياسين ونائبه وسام محمد رزق.

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