افتتاح الدورة الأولى من معرض "أوتوبارتس إكسبو" في لبنان

شهدت ​بيروت​ انطلاقة مميزة للدورة الأولى من ​معرض أوتوبارتس إكسبو​ (AUTOPARTS EXPO) الحدث المتخصص الأول في لبنان لقطاع ما بعد البيع للسيارات، وذلك في فندق موفنبيك في بيروت، حيث اجتمع المئات من المهنيين والمتخصصين من مختلف مجالات قطاع السيارات من كافة المناطق اللبنانية.

وجاء المعرض ليؤكد من جديد أهمية الدور الذي تلعبه المعارض الاقتصادية المتخصصة في دعم وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية. فمن خلال رؤية واضحة تتبناها "معارض بيروت"، وبعد نجاحها في تنظيم "معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة"، أرادت أن توسع اهتمامها ليشمل قطاع السيارات وقطع الغيار والخدمات، خاصة في ظل حاجة السوق اللبنانية إلى منصات تجمع الموردين والموزعين والمهنيين تحت سقف واحد.

وقد جرى حفل الافتتاح الرسمي برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلة بمدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، الذي أكد في كلمته على أهمية دعم المبادرات الاقتصادية النوعية، مشددًا على أن المعارض المتخصصة تشكل محركًا حيويًا لدينامية الأسواق وتعزز فرص التعاون بين الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى مساهمتها في إبراز بيروت كمركز إقليمي للمعرفة والتجارة.

كما كانت كلمة الشركة المنظمة "معارض بيروت" ألقاها فرحات فرحات والذي أشار إلى أنّ إطلاق هذا المعرض جرى ايمانا بضرورة إيلاء القطاعات التجارية الاهتمام الكافي، خاصة قطاع ما بعد بيع السيارات وهو قطاع حيوي ويمكن أن تلعب فيه الشركات اللبنانية جسر عبور لتجارة بينية عربية أو لتجارة عربية – أفريقية، خاصة مع نجاحات اللبنانيين في هذا القطاع.

وتميّز المعرض بتنوع الجهات العارضة، حيث شملت شركات محلية وإقليمية متخصصة في قطع غيار مختلف العلامات، الزيوت، البطاريات، الصيانة، والخدمات التقنية. كما شكّل المعرض فرصة للقاءات عمل مكثفة بين العارضين والزوار المهنيين، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الأولية بين موزعين وموردين.

وأكدت الشركة المنظمة "معارض بيروت" أن هذا الحدث سيُصبح تقليدًا سنويًا، وسيشهد توسعًا في دوراته المقبلة ليشمل المزيد من الشركات والعلامات العالمية.

وبهذه الانطلاقة، أثبت معرض "أوتوبارتس إكسبو" أن بيروت قادرة على استعادة دورها كمحور أساسي للمعارض والتجارة المتخصصة في المنطقة، خاصة في ظل إصرار القطاعات الخاصة على الاستثمار في المبادرات التنموية رغم التحديات.

ويستمر معرض اوتوبارتس اكسبو اليوم الأربعاء، والخميس والجمعة في 4 و5 حزيران 2025 في فندق الموفنبيك، الروشة، بيروت من الساعة الثالثة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً، والدعوة عامة ومجانية.