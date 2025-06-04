تسليم وتسلم في بلديات في قضاء زحلة

تمت اليوم عمليات التسليم والتسلم في عدد من بلديات قضاء ​زحلة​، وهي: ​تعلبايا​، ​جديتا​، ​تربل​، ​أبلح​، ​رعيت​ و​كفرزبد​، وهي البلديات والتي كانت تناط مباشرة من محافظ ​البقاع​ القاضي كمال ابو جوده وتحت إشرافه في الفترة السابقة.

وقد أشرف على عمليات التسليم رئيس قسم المحافظة ​وسيم شهوان​ ممثلا محافظ البقاع القاضي ​كمال أبو جوده​، الذي أشرف على الإجراءات الإدارية والقانونية لتسليم البلديات إلى رؤسائها ونوابهم الجدد بعد الانتخابات البلدية الأخيرة.