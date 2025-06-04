تسليم وتسلم في بلديات في قضاء زحلة

تمت اليوم عمليات التسليم والتسلم في عدد من بلديات قضاء زحلة، وهي: تعلبايا، جديتا، تربل، أبلح، رعيت وكفرزبد، وهي البلديات والتي كانت تناط مباشرة من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده وتحت إشرافه في الفترة السابقة.
وقد أشرف على عمليات التسليم رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان ممثلا محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، الذي أشرف على الإجراءات الإدارية والقانونية لتسليم البلديات إلى رؤسائها ونوابهم الجدد بعد الانتخابات البلدية الأخيرة.
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