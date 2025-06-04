الحاج زار وزير الأشغال لمتابعة عدد من المشاريع في بلدات المتن

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، متابعاً ملفات تأهيل وتعبيد عدد كبير من طرق المتن التي لم تنفذ منذ إقرار موازنة 2024.
وطالب الحاج، وفق بيان من مكتبه الإعلامي، بعدد آخر من المشاريع لتأهيل طرق وجدران تؤثر على السلامة العامة وكانت انهارت او هي على طريق الانهيار.
كما شكر الحاج الوزير رسامني على "التلبية السريعة لتأهيل طريق نهر الكلب زكريت بعدما كادت ان تؤدي إلى كارثة لو حصل الانهيار".
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