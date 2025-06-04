الدفاع المدني: اخماد الحريق داخل محطة "HYPCO" في الحدث وتجنيب المنطقة كارثة محققة

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان انه "بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف مباشر وميداني من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تمكن عناصر ​الدفاع المدني​ من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل محطة "HYPCO" لتوزيع المحروقات في منطقة الحدث، وذلك بسرعة قياسية حالت دون امتداد ألسنة النيران إلى المحيط وتجنّب المنطقة كارثة محققة".

واوضحت ان "الحريق بدأ عند الساعة ٩:٠٧ صباحاً داخل صهريج ومستودع يحتوي على بضائع قابلة للاشتعال، وورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني فورًا، فتمّ استنفار الفرق وتوجيهها إلى الموقع بدقة وسرعة. ووصلت فرق الإطفاء مدعّمة بـ10 آليات إطفاء وسيارة إسعاف من مراكز: التحويطة، الحدث، كفرشيما، بسابا، المنصورية، الدكوانة، وحارة حريك".

وأشرف العميد فرح ميدانياً على مجريات العمليات على الأرض، وواكب مباشرةً انتشار الفرق وتوزيع الآليات، موجّهًا العناصر لإحكام السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن، وهو ما تحقق عند الساعة ٩:٤٠، حيث تمّ إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، بالرغم من خطورة الموقع وحساسية المواد المشتعلة.

وقد سجّلت فرق الإسعاف في الدفاع المدني إصابة سائق صهريج ​لبنان​ي الجنسية بحروق، تمّ نقله إلى مستشفى الجعيتاوي للمعالجة. كما تولّت جهات أخرى نقل جريح سوري الجنسية إلى مستشفى سان جورج – الحدث، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، بالإضافة إلى جريح لبناني آخر نُقل أيضًا إلى المستشفى نفسه للمعالجة.

كذلك، تمّ تسجيل حالتين إضافيتين نُقلتا إلى مستشفى قلب يسوع، الأولى لمصاب لبناني والثانية لمصاب سوري، وكلاهما يعاني من حروق وضيق في التنفّس.

واقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.

ونوهت المديرية العامة للدفاع المدني بسرعة الاستجابة التي نفّذها موظفوها ومتطوّعوها، والتي عكست جهوزيتهم الكاملة للتدخل الفوري في أصعب الظروف. كما تتوجّه بالشكر لقوى الأمن الداخلي التي تعاونت ميدانياً عبر تحويل السير وفتح الطريق أمام الآليات، ما ساهم في تسريع وصول الفرق إلى الموقع وتنفيذ التدخل في الوقت المناسب.

كما عبرت المديرية عن تقديرها العالي لوحدات الجيش اللبناني المنتشرة عملانيًا، التي ساهمت ميدانيًا في تأمين الحماية ومواكبة العمليات إلى جانب عناصر الدفاع المدني، مما عزز من فاعلية التدخل وسلامة الفرق.