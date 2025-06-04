أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار، في بيان، أنّ "الوزير عادل نصار طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، وهو يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري وإقفاله موقتا ريثما يتم تأمين مبنى بديل، وذلك بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي خلص الى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطرا على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين".
وفي وقفت سابق، أفادت قناة "الجديد"، بأن الوزير طلب من القاضية ميرنا بيضا إخلاء قصر العدل في بعبدا فورًا وإقفاله موقتًا، بعد تقرير وزارة الأشغال.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب وزير العدل: نصار طلب إخلاء مبنى ملاصق لقصرعدل بعبدا لأنه غير آمن من الناحية الإنشائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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