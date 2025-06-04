زعيم المعارضة الإسرائيلية: الكنيست انتهى ولا يمكن لأعضائه الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية ​يائير لبيد​ في الجلسة العامة للكنيست، بان "هذا الكنيست انتهى، لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".

واردف لابيد: "لن تقروا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بينما نرى يوميا إعلانات الموافقة على النشر". وأضاف "يقتل أطفال إسرائيل يوميا، دفاعا عن وطننا".

ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف بنيامين نتانياهو. وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.