اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في الجلسة العامة للكنيست، بان "هذا الكنيست انتهى، لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".
واردف لابيد: "لن تقروا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بينما نرى يوميا إعلانات الموافقة على النشر". وأضاف "يقتل أطفال إسرائيل يوميا، دفاعا عن وطننا".
ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف بنيامين نتانياهو. وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، حيث حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة الإسرائيلية: الكنيست انتهى ولا يمكن لأعضائه الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.