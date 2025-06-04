رئيس الوزراء الكندي يندد برسوم أميركية غير مبررة وغير قانونية على الصلب

ندد رئيس الوزراء الكندي ​مارك كارني​ بمضاعفة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الرسوم الجمركية على واردات الصلب و​الألومنيوم​ إلى 50 في المئة، واصفا إياها بأنها "غير مبررة وغير قانونية".

واوضح كارني إن "الرسوم الجمركية الأخيرة على الصلب والألومنيوم غير مبررة وغير شرعية وهي سيئة بالنسبة للعمال الأميركيين وللصناعات الأميركية وبالطبع بالنسبة للصناعات الكندية أيضا"، متعهّدا بأن ترد كندا، أكبر مصدّر للصلب والألومنيوم للولايات المتحدة، على التعرفات الجديدة.