شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لـ"الشعب الجمهورى": إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفدًا رفيع المستوى من حزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إلى جانب النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية، والنائبة هدى الطنباري عضو مجلس النواب.

تناول اللقاء عددًا من القضايا الحيوية، منها خطة الوزارة واستراتيجياتها لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي في مختلف القطاعات ودور الوزارة في دعم الشباب.

كما أبرز اللقاء أيضًا ملف الأمن السيبراني، حيث تمت مناقشة جهود الوزارة في تعزيز قدرات الحماية لمواجهة التهديدات المتزايدة، فضلًا عن استعراض التحديات المرتبطة بإطلاق خدمة الجيل الخامس المقرر تشغيلها يوم الأربعاء المقبل، وتأثيرها على المستخدمين، بالإضافة إلى التعاونات الدولية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها لتطوير قطاع الاتصالات.

من جانبه، أكد المهندس عمرو طلعت، أن استراتيجية الوزارة كان الهدف منها هو التحول من الجانب الخدمي إلى الجانب الإنتاجي، حيث أنها اعتمدت على مجموعة من الممكنات الأساسية تشمل "بنية تحتية رقمية فعالة تضمن وصول المواطنين للإنترنت، وأطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية تتمحور حول المواطنين؛ لتمكينهم من الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.

وحول المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاعات المختلفة ودور الوزراة تجاه الشباب، لفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في معظم المحافظات، موضحًا أهمية المراكز كفاعل رئيسي في استراتيجية مصر الرقمية لما توفره من برامج بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لإتاحة التدريب على المهارات الرقمية، وإكساب المتدربين من الشباب مهارات العمل الحر، بالإضافة إلى رعاية الإبداع التكنولوجي.

وفي سياق متصل أكد المهندس عمرو طلعت، حرص الوزارة على جذب جهات وشركات عالمية مرموقة لدعم الشركات الناشئة فى كافة مراحل نموها؛ مشيرًا إلى البرنامج الذي تم تنفيذه لتقديم خدمات استشارية للشركات في مرحلة ما قبل التأسيس بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، ومضيفًا أنه يتم التعاون مع الشركات العالمية لمساندة الشركات الناشئة للتوسع خارج السوق المحلية.

على الجانب الآخر، أثنى وفد حزب الشعب الجمهوري على الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتطوير القطاع، مؤكدين على أهمية دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على ضرورة استمرار الحوار والمناقشات بين الحكومة والأحزاب السياسية لضمان تحقيق رؤية مشتركة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من رفاهية المواطنين.

والجدير بالذكر أن وفد حزب الشعب الجمهوري في لقائه مع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضم كل من الدكتورة ولاء هرماس أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية، الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، الدكتور أحمد سيف عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، الأستاذة سارة علاء الدين عضو لجنة الإعلام المركزية.