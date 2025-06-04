"القسام" أعلنت عن استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية إسرائيلية في خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "أننا استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 أمس قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن جنوب مدينة خان يونس"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

ولفتت إلى "أننا استهدفنا جرافة عسكرية بقذيفة الياسين 105 أول أمس في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس".

وأمس، نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، إشارتها إلى "مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية ب​​غزة​​"، مؤكدة "هبوط مروحيات عسكرية في مستشفيي إيخيلوف بتل أبيب وسوروكا في بئر السبع".

وأفادت عن "اشتباك مسلح بين ​الجيش الإسرائيلي​ وعناصر من حماس في حي الشجاعية بغزة"، وقالت إنّ "سلاح الجو يوفر غطاء جويا للجيش في حي الشجاعية بغزة".

وأول أمس، قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين من لواء "​غفعاتي​" في كمين بعبوة ناسفة شمالي قطاع غزة، أثناء مرافقتهم قافلة عسكرية في جباليا. وجاء ذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة أعلنت عنها كتائب ​القسام​ شرق المخيم.