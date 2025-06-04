صحيفة "الرياض": مستقبل سوريا تضيئه خطوات الدعم السعودية

أشارت صحيفة "الرياض" ​السعودية​ إلى أن موقف ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ من ​سوريا​، يأتي ليضيء قناديل في دروب أنهكتها العتمة، والأخذ بأيد لطالما ارتجفت من وطأة الجوع والخذلان طوال 14 سنة، والذي انبرى لقيادة جهود دبلوماسية لرفع العقوبات الدولية عن سوريا، تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا استجابة لطلب من ولي العهد، الأمر الذي سيشكل نقلة نوعية ويسرع من حالة التعافي لبناء سوريا الجديدة.

وأوضحت أنه في خطوة ملحوظة تعكس التزام المملكة بدعم الشعب السوري، قدمت السعودية دعماً مباشراً لرواتب العاملين بالقطاع العام في سوريا، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتمكين الحكومة السورية من الوفاء بالتزاماتها المالية والمعيشية، لافتة إلى أن هذا التحرك جاء في سياق تعاون إقليمي لا سيما مع دولة قطر، حيث تم التنسيق بين البلدين لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تجاوزت 15 مليون دولار.

ورأت أن هذا الدعم لا يحمل أبعاداً اقتصادية فحسب، بل يعكس الدور القيادي للسعودية في دعم الاستقرار الإقليمي، والسعي لمساعدة سوريا في رحلة البناء والنماء بما يضمن وحدة أراضيها وسيادتها بعيداً عن أي تدخلات خارجية، كما حرصت الرياض على تنسيق جهودها مع مختلف الجهات الفاعلة، لضمان تكامل المبادرات وتحقيق أثر ملموس في حياة السوريين.

ولفتت إلى أن السعودية تواصل، جهودها من خلال استضافة اجتماعات دولية في الرياض، شاركت فيها جهات عربية ودولية، لبحث آليات دعم سوريا، بما يحقق الاستقرار ويعزز فرص التعافي السياسي والاقتصادي المستدام، موضحة أنه اليوم تتجه الأنظار بتفاؤل نحو مستقبل سوريا، الذي تضيئه خطوات الدعم السعودية بقيادة ولي العهد لتنتشي "أرض الياسمين" عطراً ومحبة وسلام.