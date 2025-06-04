أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّه "هناك أزمة حكومية خطيرة ونقترب من انتخابات ما يعني توقف الحرب أو خسارتها".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست إلى اجتماع لمحاولة منع التوجه لانتخابات".
وكانت قد تصاعدت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وسط فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوات قادة أحزاب دينية إلى الانسحاب من حكومة نتانياهو، وسعى المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش بعد أزمة قانون تجنيد الحريديم: نقترب من انتخابات ما يعني توقف الحرب أو خسارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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