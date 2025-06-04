سموتريتش بعد أزمة قانون تجنيد الحريديم: نقترب من انتخابات ما يعني توقف الحرب أو خسارتها

أعلن وزير المالية الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​، أنّه "هناك أزمة حكومية خطيرة ونقترب من انتخابات ما يعني توقف الحرب أو خسارتها".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن ب​الكنيست​ إلى اجتماع لمحاولة منع التوجه لانتخابات".

وكانت قد تصاعدت الأزمة داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وسط فشل التوصل إلى توافق بشأن قانون إعفاء طائفة اليهود المتشددين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، ودعوات قادة أحزاب دينية إلى الانسحاب من حكومة نتانياهو، وسعى المعارضة لتقديم مقترح بحل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات مبكرة.