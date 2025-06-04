"النشرة": انتحار مواطن في بلدة القاع بإطلاق النار على نفسه

أقدم مواطن على الانتحار في بلدة ​القاع​ بإطلاق النار على نفسه، حيث عثر على مسدسه الذي نفذ فيه عملية الانتحار، وعلى مخطوطة بيده تحت حجر كي لا يرميها الهواء طلب فيها المسامحة، وذلك وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

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