زيلينسكي: لا جدوى من مواصلة محادثات اسطنبول بتشكيلة الوفدين الحالية

اعتبر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ إنه "لا جدوى من مواصلة محادثات اسطنبول بتشكيلة الوفدين الحالية"، داعيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

واشار زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف، الى اننا "مستعدين للتبادل، ولكن مواصلة الاجتماعات الدبلوماسية في إسطنبول على مستوى لا يمكنه توفير حلول، هو باعتقادي أمر لا جدوى منه".

وفي وقت سابق، لفت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الى إن روسيا يجب ألا تنساق وراء استفزازات أوكرانيا الإجرامية، وعليها أن تستغل المفاوضات وكل الوسائل لتحقيق أهداف الحرب في أوكرانيا.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تصريحات لافروف "أوافق على ذلك".