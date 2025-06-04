الشيخ قاسم التقى عراقجي: نؤكد على دور إيران ‏الإيجابي بالمنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها

استقبل الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ ​نعيم قاسم​ وزير ‏الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ بحضور سفيرها في لبنان مجتبى أماني، وتمَّ التداول في أوضاع ‏المنطقة.

وأكد عراقجي، على "أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".‏

بدوره، أكد قاسم على توجيه "الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الخامنئي والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته". كما أكد "أهمية دور إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها".

وافادت العلاقات الاعلامية لـ"حزب الله" بأن "قاسم بيَّن لوزير ‏الخارجية خلال اللقاء قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".