استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحضور سفيرها في لبنان مجتبى أماني، وتمَّ التداول في أوضاع المنطقة.
وأكد عراقجي، على "أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين".
بدوره، أكد قاسم على توجيه "الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائدها الخامنئي والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته". كما أكد "أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها".
وافادت العلاقات الاعلامية لـ"حزب الله" بأن "قاسم بيَّن لوزير الخارجية خلال اللقاء قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ قاسم التقى عراقجي: نؤكد على دور إيران الإيجابي بالمنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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