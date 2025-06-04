"الوكالة الوطنية": حريق كبير تخلله انفجار في محطة محروقات بمنطقة بعبدا - الحدت

اندلع ​حريق​ كبير تخلله انفجار في محطة محروقات قرب الشاركوتيه في منطقة ​بعبدا​ - الحدت، وسُمع دوي الانفجار في أرجاء المنطقة، ما أثار حالًا من الذعر بين السكان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"

وعلى الفور، سارعت فرق من ​الدفاع المدني​ إلى موقع الحادث، حيث تعمل على إخماد النيران ومحاصرتها، بمؤازرة من عناصر من قوى الأمن الداخلي التي طوّقت المكان حفاظًا على السلامة العامة.