"الوكالة الوطنية": حريق كبير تخلله انفجار في محطة محروقات بمنطقة بعبدا - الحدت

اندلع حريق كبير تخلله انفجار في محطة محروقات قرب الشاركوتيه في منطقة بعبدا - الحدت، وسُمع دوي الانفجار في أرجاء المنطقة، ما أثار حالًا من الذعر بين السكان، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"
وعلى الفور، سارعت فرق من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تعمل على إخماد النيران ومحاصرتها، بمؤازرة من عناصر من قوى الأمن الداخلي التي طوّقت المكان حفاظًا على السلامة العامة.
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