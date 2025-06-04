المدير الاقليمي للبنك الدولي بعد اجتماع مع سلام: أجرينا مباحثات مهمة بشأن برنامج للاصلاح في 14 قطاعًا

أشار المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في السراي، إلى "أننا بحثنا في امر مهم، نقوم به في كل بلد عند تشكيل اي حكومة جديدة، فلقد بحثا في مستند قدمناه منذ مدة لرئيس الحكومة، وهو برنامج للاصلاح في 14 قطاعا".

ولفت إلى "أننا نعمل عل البرنامج منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمة جدا، وسننشر هذا البرنامج قريبا".