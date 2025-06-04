مبعوث التجارة الأميركي: محادثات الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي تتقدم بسرعة

اعلن ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير بعد لقاء مع نظيره الأوروبي على هامش اجتماع في باريس، إن مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تتقدم بسرعة".
وأوضح غرير في بيان، أن الاجتماع مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش "كان بناء للغاية، ويشير إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل معنا لإيجاد سبيل ملموس للمضي قدما نحو تحقيق المعاملة التجارية المتبادلة".
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