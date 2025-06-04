مبعوث التجارة الأميركي: محادثات الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي تتقدم بسرعة

اعلن ممثل التجارة الأميركي ​جيمسون غرير​ بعد لقاء مع نظيره الأوروبي على هامش اجتماع في باريس، إن ​مفاوضات الرسوم الجمركية​ بين الولايات المتحدة و​الاتحاد الأوروبي​ "تتقدم بسرعة".

وأوضح غرير في بيان، أن الاجتماع مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ​ماروس سيفكوفيتش​ "كان بناء للغاية، ويشير إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل معنا لإيجاد سبيل ملموس للمضي قدما نحو تحقيق المعاملة التجارية المتبادلة".