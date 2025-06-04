بوتين: نظام كييف لا يريد السلام والجرائم الأوكرانية كانت تهدف إلى إفشال محادثات اسطنبول

أشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في اجتماع حول المفاوضات مع ​أوكرانيا​ في اسطنبول، إلى أنّ "النظام غير الشرعي في كييف يتحول إلى منظمة إرهابية"، وذلك بعد أيام من هجوم أوكراني استهدف مطارات روسية في ظل استمرار ​الحرب في أوكرانيا​.

ولفت إلى أنّ "الجرائم الأوكرانية المرتكبة ضد المدنيين قبل محادثات اسطنبول كانت تهدف إلى إفشالها"، وقال: "أوكرانيا تعاني من خسائر فادحة وتتراجع على طول خط المواجهة لذلك تحاول ترهيب ​روسيا​ بهجمات إرهابية".

وأوضح بوتين أنّ "نظام كييف لا يحتاج إلى السلام على الإطلاق لأن ذلك يعني فقدانه السلطة"، مضيفًا "أي هدنة موقّتة قد تستغلها كييف لمواصلة التعبئة القسرية والتزود بالسلاح والتحضير لهجمات إرهابية"، وتابع: "رعاة كييف وممولوها شركاء في الإرهاب".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاجتماع إن "روسيا يجب ألا تنساق وراء استفزازات أوكرانيا الإجرامية، وعليها أن تستغل المفاوضات وكل الوسائل لتحقيق أهداف الحرب في أوكرانيا".

وقال بوتين بعد تصريحات لافروف: "أوافق على ذلك".