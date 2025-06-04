عون اطلع من رامز دمشقية على الاتصالات بشأن السلاح الفلسطيني واستقبل ساويرس: للانتقال إلى الحكومة الرقمية

استقبل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عون أيضاً المديرة العامة ل​منظمة التعاون الرقمي​ هاجر الحدّاوي التي شكرت رئيس الجمهورية على القرار الذي اتخذه بضم لبنان إلى المنظمة، معتبرة أن ذلك سوف يفتح ابواب الشراكة أمام لبنان.

ودعت إلى التعاون في اطلاق مبادرات عملية وخطط واضحة تعجّل بتحقيق التحوّل الرقمي وتمهّد الطريق أمام جيل جديد من الفرص.

ونوّه الرئيس عون بالجهود التي تبذلها الحدّاوي في تفعيل عمل المنظمة لما يعود بالفائدة على الاعضاء من جهة وعلى شعوب الدول المعنية من جهة أخرى.

ثم قدّمت الدكتورة هاجر الى الرئيس عون درع المنظمة.

ثم انضمت الحدّاوي الى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوفد مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين الذي شكر الرئيس عون على رعايته وحضوره مؤتمر ​الحكومة الرقمية​، وأشاد بالاهداف التي وضعها.

وقال ان قرارات الرئيس عون تصلح كي تكون منهجاً للحكومة وللبنانيين داخل وخارج لبنان لتقديم المساعدة، مشيداً بانعقاد مؤتمر "الحكومة الذكية: خبرات اغترابيّة من أجل لبنان" امس برعاية وحضور رئيس الجمهورية، وادت الى اعلان دخول لبنان الى العصر الرقمي. وقدّم السيد الأمين للرئيس عون توصيات المؤتمر، واضعاً إمكانات وخبرات المجلس في تصرف رئيس الحمهورية.

ورد الرئيس عون مشدداً على أهمية الانتقال الى الحكومة الرقمية، ومشيداً بعمل المجلس، وبما يقدمه الانتقال الرقمي من حسنات بالنسبة الى الحكومة والمواطن على حد سواء، كونه يضع حداً للهدر والفساد. ولفت الى انه سمع من قادة الدول التي زارها، وجوب تعاون الوزارات في ما بينها في المجال الرقمي، وعدم التنافس لان من شأن ذلك عرقلة الجهود بدل دفعها الى الامام.

وقال رئيس الجمهورية ان حضوره المؤتمر امس، هو دليل على الأهمية التي يوليها بالنسبة الى هذه الخطوة.

واستقبل الرئيس عون رئيسة المجلس التنفيذي في منظمة الاونيسكو فيرا خوري لاكوي التي تداولت مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع المتصلة بعمل المنظمة.

وفي قصر بعبدا، رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي عرض مع الرئيس عون الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان بعد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.