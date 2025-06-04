ترامب: على رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الآن

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّ "على رئيس ​الاحتياطي الفيدرالي​ ​جيروم باول​ خفض الفائدة الآن".

ورأى أنّ "تأخر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة لا يصدق"، وذلك بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن التوظيف في القطاع الخاص الأميركي.

وتراجع عدد الوظائف المضافة في القطاع الخاص إلى 37 ألفًا فقط في أيار، في أدنى مستوى له منذ آذار 2023، وبفارق كبير عن التوقعات التي رجّحت إضافة 110 آلاف وظيفة.

واستغل ترامب هذه الأرقام لتجديد هجومه على السياسة النقدية التي يتبعها باول، مشيرًا إلى أن أوروبا خفّضت أسعار الفائدة تسع مرات، متهمًا الفيدرالي الأميركي بالتقاعس عن مواكبة الظروف الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا التصعيد قبل نشر تقرير وزارة العمل الأميركية بشأن الوظائف غير الزراعية، والذي يُتوقع أن يسجّل نموًا بنحو 125 ألف وظيفة في أيار.