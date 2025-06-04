أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة من تاريخ 4 حتى 9-6-2025، بأعمال تزفيت على جميع الطرقات المؤدية" الى مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أنه "من المتوقع حصول ازدحام على الطرقات المذكورة".
وعليه، طلبت من قاصدي المطار عمومًا، والمسافرين خصوصًا، التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفرهم، تسهيلًا لتنقلاتهم وتلافيًا لتأخيرهم بسبب زحمة السير المتوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن طلبت من المسافرين الحضور قبل وقت كاف من موعد سفرهم بسبب اعمال تزفيت على الطرقات المؤدية للمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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