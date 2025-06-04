لحود خلال وصول أولى طائرات "ويز إير أبوظبي" إلى بيروت: رسالة بأن لبنان مقصد للأعمال التجارية والسياحة

أعلنت شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات "​ويز إير أبوظبي​"، في بيان، رسميًا إطلاق أول رحلاتها الجوية من بيروت إلى أبوظبي، في خطوة طموحة تعزز التزام الشركة بتوسيع شبكتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. حيث يشغل الخط الجديد ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب من 35.99 دولار أميركي فقط. وتتوافر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة.

وجرى الاحتفال بوصول الرحلة الافتتاحية إلى مطار بيروت الدولي بفعالية خاصة حضرتها وزيرة السياحة لورا الخازن لحود التي قالت "يسرني أن نتشارك اليوم موضوعا أحدث ثورة حقيقية في السفر في السنوات الأخيرة، وفتح عالمنا بطرق غير مسبوقة: صعود شركات الطيران المنخفضة التكلفة".

وأضافت "لفترة طويلة جدا، كان ينظر إلى السفر الجوي على أنه ترف، وحكر على فئة قليلة محظوظة ماديا، لكن بفضل الرؤية الاستراتيجية لشركات الطيران المنخفضة التكلفة، اختلف هذا التصور. لقد أصبح السفر الجوي متاحا لملايين الأشخاص ممن كانوا يعانون وبشكل واضح من القدرة على تحمل تكاليف الرحلة الجوية، ويحلمون برحلة ترفيهية لقضاء العطلة أو لزيارة أفراد من العائلة، بعد طول غياب".

ذكرت لحود أنّه "لقد حققت الشركات ذلك من خلال عمليات فعالة، وخدمات مبسطة، وفي كثير من الأحيان ضمن مسارات مباشرة، وهذا يعني أن المزيد من الناس يمكنهم استكشاف ثقافات جديدة، وزيارة الأحباء، ومتابعة الفرص التعليمية، والمشاركة في الأعمال التجارية عبر الحدود، مما يقوي السياحة، ويدعم الاقتصاد، ويعزز الروابط بين البلدان".

وتابعت: "ومع إضافة مجموعة أوسع من الخيارات المنخفضة التكلفة، لم يعد المسافرون مقيدون بجداول زمنية صارمة أو وجهات محدودة، وبهذه الروح من الاتصال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، نسلط الضوء بشكل خاص اليوم على تطور يستحق الثناء حقا: ​رحلات منخفضة التكلفة​ مباشرة من أبو ظبي إلى بيروت مع شركة "ويز إير"، هذا ليس مجرد إضافة إلى مسارات طيران، إنه أكثر من ذلك بكثير، إنه دليل على ثقة عميقة وكبيرة بلبنان. ففي وقت نواجه فيه تحديات مختلفة، يقف هذا القرار، من دولة الإمارات العربية المتحدة، شهادة قوية على إيمانهم بلبنان، وروحه الصامدة، إنه رسالة واضحة مفادها أن لبنان مقصد للأعمال التجارية والاستثمار والسياحة".

وأوضحت أنّه "مما لا شك فيه أن هذا الالتزام سيفتح آفاقا جديدة وسيسهل التنقل بين لبنان والإمارات، مما يعزز الروابط الثقافية ويدعم قطاع الضيافة الحيوي، ويسهل على المغتربين اللبنانيين في أبوظبي وخارجها، زيارة وطنهم، ويقوي الروابط الأسرية، مما يزيد من دمج لبنان في الاقتصاد الإقليمي والعالمي".

ورحبت الوزيرة لحود "بهذه الشراكة الواعدة"، متوجهة بـ"خالص الشكر إلى كل من دعم وصمم على المضي قدما في هذه الخطوة المهمة التي نأمل أن تليها خطوات أخرى من بلدان شقيقة وصديقة، لاكتشاف جمال وتاريخ لبنان، وكرم ضيافته".

وختمت : "شكرا على إيمانكم بلبنان، وعلى إظهار الشراكة الحقيقية بين بلدينا، دعونا نتطلع إلى مستقبل تبنى فيه المزيد من الجسور، التي تربط بين الناس، والبلدان، والثقافات".

وفي هذا الصدد، قالت رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي تمارا فالوا: "نحتفل اليوم بالمناسبة التاريخية لهبوط أول رحلة لطيران ويز أبوظبي إلى لبنان. يفتح هذا المسار الجديد المزيد من الفرص للعائلات والشركات والسياح للسفر بأسعار معقولة بين عاصمتين نابضتين بالحياة. وينعكس ذلك في الحقيقة في نفاد جميع تذاكر رحلاتنا للأسابيع المقبلة تقريباً.

وأضافت "باعتبارنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نلتزم بمهمتنا الأوسع نطاقاً المتمثلة في تسهيل التنقل في المنطقة من خلال خيارات سفر سهلة تتميز بقيمتها وجودتها العالية. كما نؤكد التزامنا الراسخ بالمساهمة في منظومة أبوظبي من خلال تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين البلدين، علماً أنّ طاقمنا يتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن الطائرة لقضاء عطلة صيفية يستحقونها لزيارة أحبائهم أو اكتشاف العديد من المعالم الرائعة التي يزخر بها هذا البلد الساحر".