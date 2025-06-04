علي حسن خليل: الموضوع المتعلّق بطليقة شقيقي قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا به

أشار النائب ​علي حسن خليل​، في تصريح له الى انه "فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرًا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أنّ الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتمّ تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضيّة".

ودعا الى " أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالاجراءات والقرارات القضائية بعيدًا من أي تدخّل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد".