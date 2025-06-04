شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات تبدأ اختبارات تمهيدية لانطلاق فصول "حروف من نور" بقرية سلامون والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار استعداداتها لإطلاق فصول "حروف من نور"، نفذت أسقفية الخدمات العامة اختبارًا قبليًا لـ41 طفلًا وطفلة بمركز تنمية الطفل والأسرة في قرية سلامون، بهدف قياس المستوى الأولي للأطفال، تمهيدًا لانضمامهم إلى البرنامج التعليمي.

ويأتي هذا الاختبار ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تصميم مسار تعليمي يناسب احتياجات كل طفل، حيث تركز الفصول على تعزيز المهارات الدراسية الأساسية في اللغة العربية (القراءة والكتابة) إلى جانب المبادئ الأولية في العمليات الحسابية، بما يضمن دعم الأطفال في رحلتهم التعليمية من البداية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير فرص تعليمية عادلة تساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.