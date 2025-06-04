شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى تواصل مبادرة "مطابخ الخير" لتوزيع الوجبات على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تستمر مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "مطابخ الخير" ضمن فعالياتها الخيرية بمناسبة شهر ذي الحجة 1446هـ، حيث تم توزيع وجبات غذائية يومية على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية خلال موسم الخير.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير وجبات غذائية متكاملة، يتم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة، مع مراعاة تامة للنظافة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير والتوزيع، بما يضمن تقديم وجبات صحية وآمنة تليق بالمستحقين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها المؤسسة خلال شهر ذي الحجة، دعمًا لمبادئ التكافل المجتمعي، وتأكيدًا على دور مؤسسات التحالف الوطني في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى القرى والمراكز الأولى بالرعاية.