شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يعكس وحدة الموقف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في وقت تتصاعد فيه الأحداث الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في المنطقة، وتتطلب توحيد الصفوف وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي من شأنها حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط والدفاع عن الحقوق الأصيلة لشعوبه.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن تعزيز العلاقات بين الدول العربية ومن بينها العلاقات المصرية الإماراتية كنموذج للوحدة العربية والتكامل، يضفي قوة ومكانة إقليمية ودولية للدول العربية وجهودها في مواجهة الفوضى التي تحاول قوى متربصة خفية ومعلنة خلقها لتهديد الأمن العربي بتطورات متسارعة وتحديات وأزمات معقدة، كالأزمة الإنسانية في غزة وما يحدث في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال ومجمل الأوضاع الإقليمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر والإمارات حريصان على ضرورة حماية أمن وسيادة الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء من خلال كافة الجهود التي تؤدي إلى سلام دائم واستقرار شامل في الشرق الأوسط، وعبر تحركات عقلانية ومسؤولة من الدول المحورية مثل مصر والإمارات.

ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن لقاء السيسي وبن زايد يعززان من فرص التعاون الاقتصادي خاصة في مشروعات التنمية الكبرى، وما يتعلق بمجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتكنولوجيا، والبنية التحتية.