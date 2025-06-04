إيلون ماسك يمنح الديمقراطيين ذخيرة ضد ترامب ويصف قانونه بـ"المقزز"



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أصبحت الهجمات العنيفة التي شنها إيلون ماسك الثلاثاء على مشروع قانون "فاتورة واحدة كبيرة وجميلة" للرئيس الأمريكي ترامب محورا رئيسيا في رسائل الديمقراطيين.

قام المساعد السابق لترامب، الذي ترك منصبه مؤخرا، بوصف مشروع القانون بأنه "أمر مقزز" بينما يعاني ترامب وقادة الحزب الجمهوري من أجل إقراره في مجلس الشيوخ.

بفرح الديمقراطيين في مجلس النواب، جاء هجوم ماسك بعد أن صوت جميع الجمهوريين تقريبا في المجلس لصالح التشريع في شكله الحالي. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) للصحفيين: "هذا مخيب للآمال جدا".

وكان ماسك قد كتب في منشور على منصته الاجتماعية "إكس": "أعتذر، لكنني لا أستطيع تحمل هذا بعد الآن، هذا القانون الضخم الفاحش المليء بالهدر هو أمر مقزز. العار على كل من صوت لصالحه: أنتم تعلمون أن ما فعلتموه خطأ. أنتم تدركون ذلك".

وانتهز الديمقراطيون التعليقات بسرعة، حيث استغرق زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) وقتا طويلا في مؤتمر صحفي علق فيه على كلمات ماسك وعرض صورة مكبرة لمنشوره.

وقال جيفريز: "أخبار عاجلة. أنا وإيلون ماسك نتفق مع بعضنا، يجب أن يشعر كل جمهوري صوت لصالح هذه الفاتورة القبيحة بالخزي".

وأضاف المتحدث باسم لجنة حملات الكونغرس الديمقراطية فيت شيلتون: "يسعدنا أن إيلون يوافقنا الرأي بأن كل جمهوري صوت لصالح خدعة الضرائب هذه يجب أن يفقد وظيفته".

وأخبر جونسون الصحفيين أنه أجرى "محادثة طويلة" مع ماسك الثلاثاء ووصف رجل الأعمال الملياردير بأنه "صديق عزيز" لكنه قال إنه "مخطئ تماما" بشأن مشروع القانون.

وقال جونسون: "تحدثنا لأكثر من 20 دقيقة هاتفيا، وشرحت له كل مزايا القانون. ويبدو أنه فهم ذلك"، واصفا معارضة ماسك بأنها "مفاجئة" في ضوء تلك المحادثة. وتكهن جونسون بأن إلغاء الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية - التي تستفيد منها شركة ماسك تيسلا - قد يكون عاملا بنى عليه موقفه.

كان عدد من المحافظين الماليين المتشددين في الكونغرس الذين يعارضون بشدة مشروع القانون الجمهوري سريعين في تأييد رسالة ماسك، وغرد النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) مقتبسا منشور ماسك وكتب: "إنه محق".

وقال السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) في منشور على "إكس": "أوافق إيلون الرأي. كلانا رأى الهدر الضخم في الإنفاق الحكومي ونعلم أن 5 تريليونات دولار إضافية خطأ فادح".