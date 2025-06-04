شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى تُوزّع نصف طن من لحوم الأضاحى بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزّعت مؤسسة أبو العينين نصف طن من لحوم الأضاحي البلدية في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك دعمًا للأسر الأولى بالرعاية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لهم.

وأكدت المؤسسة حرصها على مواصلة جهودها في مختلف محافظات الجمهورية، لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.