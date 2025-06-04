شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: زيارة الرئيس السيسى لـ أبو ظبى تؤكد متانة التحالف المصرى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي، ومدى التفاهم والتقارب بين قيادتي البلدين في الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وقال سويلم، إن الزيارة تأتي في توقيت حساس تمر فيه المنطقة بتطورات متلاحقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتشاور بين الدول المحورية، وفي مقدمتها مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يحمل في طياته رسائل سياسية واضحة تؤكد أن مصر تتحرك بدبلوماسية مسؤولة تستند إلى ثوابت الدولة الوطنية وتحمل في جوهرها نهجًا داعمًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن العلاقة بين البلدين الشقيقين لم تكن يومًا علاقة تقليدية، بل تمثل نموذجًا حقيقيًا لتحالف عربي صلب يستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القاهرة وأبو ظبي كان وما زال عاملًا رئيسيًا في تحصين الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الإقليمية التي تهدد وحدة واستقرار الدول العربية.

وأوضح سويلم، أن الملفات المتوقع طرحها خلال الزيارة تشمل عددًا من القضايا الساخنة على الساحة، في مقدمتها الوضع في فلسطين، والأزمة السودانية، ومستجدات المشهد الليبي، والتطورات في سوريا واليمن، إلى جانب الملف الاقتصادي الذي لا يقل أهمية، في ظل ما تشهده مصر من حركة تنموية غير مسبوقة ومناخ جاذب للاستثمار.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك إرادة سياسية لدى الطرفين لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية، على رأسها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل، مضيفًا أن هذا التناغم في المصالح يعكس عمق الثقة المتبادلة بين القيادتين.

وأكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المجال الصحي يشهد أيضًا تطورًا كبيرًا في إطار الشراكة المصرية الإماراتية، خاصة في عهد الرئيس السيسي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا لافتًا في مجالات التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات والتدريب الطبي، إضافة إلى مشروعات استثمارية مشتركة في البنية التحتية الصحية. ولفت إلى أن هذه الشراكة تُجسّد البُعد الإنساني في العلاقات بين البلدين، وترسّخ مفهوم الأمن الصحي العربي المشترك.

و قال هشام سويلم إن تحركات القيادة المصرية تؤكد أن السياسة الخارجية للدولة تعمل برؤية استراتيجية ثابتة، تقوم على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الروابط العربية، مشددًا على أن التحالف المصري الإماراتي يشكّل أحد أهم عوامل الاتزان في الإقليم، ويبعث برسالة إلى العالم بأن هناك دولًا عربية قادرة على حماية شعوبها والدفاع عن مستقبلها بعيدًا عن الفوضى والتدخلات.