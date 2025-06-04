شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: العلاقات المصرية الإماراتية متجذرة وتشمل كل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر



قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات قوية ومتجذرة، تتسم بالتعاون الاستراتيجي والشراكة التنموية في مختلف المجالات، ولا يقتصر التعاون على الجانب الاقتصادي والسياسي، بل يمتد ليشمل مجالات ثقافية وتعليمية وصحية وتبادل الخبرات في شتى الميادين.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقاء الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، لبحث الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، يعكس عمق هذه العلاقة وحرص الجانبين على دفعها نحو آفاق أرحب.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر والإمارات تستمران في بناء جسور التعاون المشترك، مستفيدين من الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع شعبيهما، ومدركين أهمية التكاتف لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا، حيث يوجد توافق كبير في الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، فكلا البلدين يدعمان استقرار المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات.

وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن مصر والإمارات يعملان باستمرار على الدعوة لوقف حرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، وتتفق الدولتان على رفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام، مثل التوسع الاستيطاني، وتهويد القدس، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، وتُعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات السلام.