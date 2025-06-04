شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: جماعة الإخوان لم تسع يوما لبناء الدولة أو خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى أباظة أمين اللجان النوعية المتخصصة بحزب المؤتمر، إن جماعة الإخوان منذ تأسيسها لم تسعَ يومًا لبناء الدولة أو خدمة الوطن، بل كانت تحركها أطماعها السلطوية ومصالحها الضيقة، وهو ما ظهر جليًا خلال فترة حكمها القصيرة التي كادت أن تدفع البلاد إلى الهاوية.

وأضاف أباظة، في بيان له، أن الجماعة اعتمدت منذ سقوطها الشعبي والسياسي على الحرب النفسية والإعلامية، ونشر الأكاذيب لتأليب الرأي العام وزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات دولته، مشيدا بنجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية ومخططاتها التي استهدفت هدم الدولة من خلال بث الشائعات والتحريض والتشكيك المستمر في مؤسسات الدولة الوطنية.

وأشار أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، إلى أن وعي الشعب المصري، ويقظة مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، لعب دورًا محوريًا في إسقاط مخطط الجماعة، والحفاظ على استقرار الدولة، مثمنا الدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي واجه بحكمة وشجاعة هذا الخطر، وقاد البلاد نحو البناء والتنمية في وقت كانت فيه مصر تواجه تهديدًا وجوديًا.

وأكد أمين اللجان النوعية المتخصصة بالمؤتمر، أن استمرار الجماعة في حملات التحريض وبث الشائعات لن ينال من عزيمة المصريين، بل يزيدهم إصرارًا على دعم الدولة ومؤسساتها، داعيًا وسائل الإعلام إلى التصدي لتلك المحاولات الخبيثة، ومواصلة توعية المواطنين بخطورة تلك الجماعة التي لا تؤمن بالوطن ولا بالديمقراطية، مشددا على أن مصر ستبقى قوية وآمنة، بإرادة شعبها، وقيادتها السياسية الحكيمة