ترامب: من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق مع رئيس الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أنه "يقدر نظيره الصيني ​شي جي بينغ​، لكن من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه، مضيفا :"أقدر الرئيس شي ولطالما أحببته وسأستمر في ذلك، لكن صعب جدا".

وفي وقت سابق من اليوم، دخل قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة إلى 50 %.