الخامنئي: أميركا لن تستطيع إضعاف برنامجنا النووي وطهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم

أشار المرشد الإيراني على خامنئي، في كلمة بذكرى الـ36 لرحيل الامام الخميني، الى أنني "أعلن للشعب الايراني أننا سنزيد من قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كل المجالات".
وأكد الخامنئي، أن "المؤامرات ضد بلادنا قادتها دول الاستكبار وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصهاينة"، لافتاً الى أننا "الاستقلال يعني ألا ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وشعبنا هو من يتخذ القرار".
وتوجه الى الولايات المتحدة بالقول "من أنتم لتقولوا لنا ما إذا كان علينا امتلاك برنامج نووي أم لا"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لن تستطيع إضعاف برنامجنا النووي، فهي لا تريد أن نملك برنامجا نوويا وأن نكون في حاجة لها في عدة مجالات".
وقال "نحن قادرون على إنتاج الوقود النووي كاملا وعدد قليل من الدول قادرة على إنجاز هذا الأمر"، مضيفاً "طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم".
وأكد أن "تخصيب إيران اليورانيوم جزء رئيسي من برنامجنا النووي، والتقنية النووية لا يمكن أن تقوم دون عملية التخصيب".
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