شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "دفاع النواب" يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والأسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1446 ، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علي سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عيد خير ورخاء وأمن وسلام وأستقرار على مصرنا الحبيبة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: "يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها ويبارك الله جهودكم ويسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاكم".

وتقدم النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالتهنئة القلبية لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار رجال الدولة، معرباً فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.