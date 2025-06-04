شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى ويؤكد دعم مسيرة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال عبد الرازق في برقية التهنئة: "أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب مصر العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن هذه المناسبة الدينية العطرة تُمثل فرصة لاستلهام قيم التضحية والفداء من أجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يضع نصب عينيه دائما دعم جهود القيادة السياسية الرشيدة في بناء الجمهورية الجديدة.

ودعا رئيس الشيوخ، المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي، ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظه قائدا مغوارا للأمتين العربية والإسلامية.

وجاء نص البرقيه كالأتي

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد..

إنه لمن دواعى سعادتى أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهانى القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنؤكد لكم على استلهامنا منها قيم التضحية والفداء من أجل وطننا الغالى تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لمّا فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظكم قائدًا مغوارًا لأمتينا العربية والإسلامية.

وكل عام وفخامتكم بخير .